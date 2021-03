Rapina con due complici un uomo a Porta Nuova: 36enne marocchino arrestato

Nella notte di sabato, gli agenti del commissariato San Secondo hanno arrestato un cittadino marocchino di 36 anni per rapina aggravata in concorso, lesioni personali e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Intorno alla mezzanotte, transitando in corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di via Sacchi, i poliziotti vedono due persone impegnate in una colluttazione, una delle due, sanguinante dal volto, attira l’attenzione dei poliziotti. L’uomo presenta un largo taglio allo zigomo e tumefazioni facciali.

Gli agenti appurano che l’uomo ferito era stato vittima di una rapina compiuta dal suo interlocutore insieme ad due complici che si erano dati alla fuga. I tre avevano avvicinato e circondato la vittima sfilandogli il portafogli dalla tasca. Dopo averne chiesto la restituzione, ne nasceva una colluttazione nel corso della quale la vittima veniva ferita con dei cocci di bottiglia allo zigomo riportando una ferita netta e profonda.

Nonostante ciò, la vittima si difendeva continuando la colluttazione con uno dei tre fino al transito della volante. Vittima e arrestato venivano trasportati in ospedale per le cure del caso, al primo venivano dati 30 giorni di prognosi, al secondo 10 per le diverse contusioni.