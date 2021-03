La musica alle OGR riparte con M¥SS KETA e il live diventa site-specific

Cantanti e musicisti tornano finalmente a esibirsi sul palco, in un momento in cui i live sono fermi da mesi. Succede alle OGR di Torino, che hanno scelto di sostenere il comparto mettendo in campo il nuovo progetto Good Vibes.

Si parte giovedì 18 marzo (su YouTube, alle 22) con una vera icona pop, M¥SS KETA: un set esclusivo, che offrirà una serie di sessioni musicali unplugged e reading registrati all’interno del Duomo di Torino.

Gli altri artisti finora annunciati sono Bebo Guidetti e Lodo Guenzi di Lo Stato Sociale in “Libertini Invisibili - Tondelli Vs Calvino”, e Motta; spazio, poi, alle nuove proposte, con Love Trap, Tutti Fenomeni e Marco Castello. Prosegue inoltre l’obiettivo di OGR di supportare la scena musicale torinese, dando spazio ad artisti emergenti: confermata infatti la data del 9 aprile che vedrà protagonisti Fusaro, con ospite special guest Bianco, e la band zYp.

OGR Good Vibes crea così un vero e proprio salotto musicale, una stanza dedicata alla musica in tutte le sue sfumature, dove l'esperienza live acquisisce una dimensione site-specific online e in cui gli artisti coinvolti si appropriano di un linguaggio intimo e personale.

La line up si estenderà fino alla fine di maggio, con concerti, reading e interventi musicali.