Appendino come il neosegretario del Pd Letta: "Diritto di voto ai sedicenni"

Una proposta che pochi giorni fa ha avanzato il nuovo numero 1 dei Dem, nel suo discorso di insediamento all'Assemblea nazionale del Pd di domenica. Per Appendino " i giovani si avvicineranno di più alla politica quando sapranno di poter realmente incidere " su questa.

Chiara Appendino come il neosegretario del Pd Enrico Letta. La sindaca di Torino, tramite un post su Facebook, spiega come i " sedicenni, oggi, possano avere il diritto di votare e di scegliere chi possa rappresentarli" .

"I sedicenni - continua - sono già protagonisti di un mondo che cambia, e la velocità di questo cambiamento porta in loro una consapevolezza che molti adulti a volte ignorano ".

Per la sindaca di Torino uno " dei principali ostacoli allo sviluppo è lo scontro generazionale. Se è vero che la velocità del cambiamento che abbiamo visto negli ultimi quarant’anni ha contribuito a creare distanze, materiali e culturali, è altrettanto vero che queste distanze si possono ridurre partendo dal più semplice e antico dei modi: con il confronto ".

"Ecco perché penso - continua Appendino - che i sedicenni, oggi, possano avere il diritto di votare e di scegliere chi possa rappresentarli. Ma anche di provare loro stessi a rappresentare quelle istanze, ed è per questo che vorrei anche venisse abbassata l’età per entrare in Parlamento".