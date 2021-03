Lo sport Paralimpico guarda oltre il Covid. Rinnovo delle cariche, ma anche l'appello: "Vaccinare subito le persone con disabilità"

Rinnovo delle cariche in vista, per il Cip Piemonte: il Comitato Italiano Paralimpico che si prepara al quadriennio 2021-2024. L'appuntamento è fissato per il 20 marzo (nella sala del Coni e nel rispetto delle misure di prudenza e distanza anti Covid) e sono già sul tavolo i dossier con le diverse candidature per il ruolo di presidente e per i componenti della Giunta del comitato.



Il nome su cui si concentrano tutti i pronostici è quella di Silvia Bruno, 46 anni, presidente uscente di Cip Piemonte. "Le persone con disabilità, almeno quelle con le patologie più gravi, vanno vaccinate il prima possibile", è il suo appello, che scavalca i confini sportivi per abbracciare l'attualità a 360 gradi.

"Mi ripresento alla carica di presidente regionale per quello che potrebbe essere il mio ultimo mandato - dice Silvia Bruno -. Mi occupo di questo settore sportivo da quando avevo 22 anni e sono grata a chi mi ha fatto entrare in questo mondo, dandomi anche la possibilità di vedere le Paralimpiadi in giro per il mondo. Momenti incredibili per lo sport e per l'umanità".