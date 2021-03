Accusa l'Imam di Torino di non difendere la Jihad durante una funzione in moschea e minaccia di voler diventare il kamikaze: espulso

Ha avvicinato l'Imam della Moschea di Torino, alla fine di una funzione, accusandolo di non aver difeso (anzi, di aver condannato) l'atto terroristico che ha portato alla decapitazione del professor Samuel Paty, a Parigi.

Ma non solo: una volta rintracciato, l'uomo - Nasir Nairi, di 28 anni e irregolare sul territorio italiano - ospite di una struttura per guarire dal Covid-19 cui era risultato positivo, aveva minacciato di tagliare la gola ad alcuni degli operatori sanitari e aveva reso impossibile la convivenza civile all'interno di quei luoghi.

Una volta dimesso, il 28enne era stato poi trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di corso Brunelleschi, dove ancora una volta ha dato spazio alla sua inclinazione per la violenza, dicendo più volte ad altri connazionali di voler compiere attentati in Italia in nome del Jihad, istigando anche alcuni stranieri a compiere atti di terrorismo, promettendo loro falsi documenti di soggiorno e minacciando (ancora una volta) di tagliare la gola ad alcuni operatori delle forze dell’ordine in servizio presso il CPR.



“State tranquilli che una volta usciti dal CPR ed arrivati in patria ci penso io a farvi avere i documenti per ritornare nuovamente in Italia…questa vita non vale niente e dobbiamo seguire la strada di Allah per fare Jihad o qui o in Siria…io non ho niente da perdere, quello è il mio obiettivo e la mia strada…ci vediamo fuori e ti faccio esplodere perché io faccio kamikaze ishallah…vi taglio la gola…se mi mandi al mio paese…io dopo vado in Siria e voglio fare Jihad”. Queste le sue parole. Ma sono state le ultime, su suolo italiano, visto che al termine delle indagini che hanno permesso di ricostruire l'intera vicenda, condotte dalla Polizia e dai Carabinieri, l'uomo è stato espulso e rimpatriato in Tunisia.