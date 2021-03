A fuoco un alloggio ed un tetto di uno stabile in via Frossasco. Intorno alle 9.30 i pompieri sono intervenuti in un palazzo della zona di Cenisia, dove era divampato un rogo all'interno di un appartamento situato all'ultimo piano.

Le fiamme si sono poi estese anche alla copertura dell'edificio. La colonna di fumo sollevatasi è visibile da diverse parti della città.