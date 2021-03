Oggi è la Giornata nazionale delle Vittime del Covid. La celebriamo con il ricordo di due persone a noi care

Oggi è la Giornata nazionale delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Era il 18 marzo 2020 quando i mezzi dell'Esercito sfilarono nella notte per le vie di Bergamo, carichi di bare da portare a cremare. Un'immagine e una data simbolo della pandemia, che oggi viene ricordata in tutta Italia.

Pesantissimo il conto pagato dal nostro paese, così come da tutto il mondo, con migliaia di morti. Impossibile raccontare tutte le storie che sono dietro a una vita spezzata dal Covid-19. Per questo abbiamo scelto di ricordare due persone che non ci sono più, care alla nostra redazione: la nonna della nostra collaboratrice Antonia Gorgoglione e il nostro collega fotografo e giornalista Fabio Artesi.

Il ricordo di una nonna

(di Antonia Gorgoglione)

E’ difficile ricordare una persona quando ancora non riesci a realizzare che non c’è più. Mia nonna, Antonietta Leuci, per tutti Uccia, è mancata a 84 anni a causa del Covid. Era l’11 aprile 2020, un sabato. Il sabato prima di Pasqua. E’ morta da sola, in una stanza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chivasso. E’ una dei tanti nonni e delle tante nonne che si è beccata il virus in casa di riposo. E’ stata ricoverata in Pronto Soccorso, dopo giorni di febbre e tosse, dopo giorni trascorsi in una stanza insieme ad altri anziani nelle sue stesse condizioni. Così tanti da non riuscire a curare tutti.

Mia nonna soffriva di Alzheimer: oltre a dimenticarsi dov’era, per lei era difficile far capire ad altri che non stava bene. Era difficile anche spiegarle l’esistenza di un virus che aveva colpito il mondo. La diagnosi di Covid è arrivata molti giorni dopo la comparsa dei sintomi, quando si trovava già in ospedale e si poteva fare ormai ben poco. Quello che ricordo di quei lunghissimi giorni prima della sua morte, è la profonda umanità e sincerità di quel giovane medico del reparto che chiamava a casa ogni giorno per aggiornarci delle condizioni di salute di mia nonna. Non ci ha mai dato false speranze. Sin da subito ha detto che le condizioni di mia nonna erano critiche e che i suoi polmoni erano ormai compromessi. Però ha detto una frase che penso rimarrà impressa nella mia memoria per sempre. “La signora chiede sempre dove sono i suoi figli e le sue nipoti. Non vi preoccupate, mi prenderò cura di lei come se fosse mia madre”. I medici hanno provato a curare mia nonna con i farmaci che fino a quel momento avevano aiutato altri pazienti a guarire, ma hanno voluto evitare di fare accanimento terapeutico, così dopo qualche giorno di terapie inutili le è stata somministrata la morfina. Aveva il cuore forte, nonna, così ha resistito ancora per un po’. E’ mancata nella notte di sabato 11 aprile, da sola. Lo scherzo del destino è che la sua paura più grande era rimanere sola. Andarsene senza nessuno. E lei se n’è veramente andata senza i suoi cari. Alla sua morte aveva accanto un dottore, alla sua sepoltura eravamo in cinque, il numero massimo di persone consentito. Il suo funerale l’hanno celebrato a giugno, contemporaneamente a quello di tanti altri morti a Chivasso nei mesi precedenti.

Io fatico ancora a realizzare che lei non ci sia più e credo che sia così anche per tutte le altre famiglie che hanno avuto un lutto per Covid. Non vederla stare male, non vederla chiudere gli occhi per sempre rendono difficile la rielaborazione del lutto. Capisco che non c'è quando passo sotto casa sua. Alzo gli occhi al suo balcone e le serrande sono abbassate. Poi guardo quell’angolino vuoto del bar sotto casa dove aveva l’abitudine di fare colazione e in quel momento realizzo che non la vedrò mai più. Quello che mi consola è però l’ultimo ricordo che ho di lei. Sorridente come sempre. Perchè quando vedeva i suoi nipoti era sempre felice. “Mi basta vedere te e tua sorella per stare bene” è l’ultima frase che mi ha detto, anche se in realtà lo diceva ogni volta che mi vedeva. Ecco, io spero allora che la sua morte non sia stata vana e che si trovi presto un modo per combattere in modo definitivo questa malattia.

Fabio Artesi, il fotoreporter che aiutava gli sfortunati

(di Marco Panzarella)

Sono trascorsi quasi tre mesi ma ancora non sembra possibile che Fabio Artesi non sia più tra noi. Alle conferenze, alle manifestazioni di piazza, sul luogo del delitto di una frazione di qualche paese prima o poi lo vedevi arrivare in sella alla sua moto. Si toglieva il casco, estraeva la macchina fotografica dallo zaino e ti salutava con la faccia sempre sorridente. “Andiamoci a prendere un caffè”, diceva. Poi al bancone del bar ti raccontava una delle sue storie, dove il protagonista era quasi sempre una persona da aiutare. Come la piccola Beatrice Naso, che i giornali avevano ribattezzato “la bambina di pietra”, affetta da una rarissima malattia che le calcificava le articolazioni rendendola rigida come un sasso. Per Bea Fabio si era speso senza sosta con iniziative benefiche, raccogliendo dei fondi e organizzando eventi sportivi di beneficienza. Era fatto così, poteva essere anche un gattino abbandonato bisognoso di cure: se c’era la possibilità di dare una mano, lui c’era.

Fabio Artesi è morto di Covid la notte di Natale a 56 anni. Non era malato, qualche settimana prima aveva seguito la manifestazione in piazza Castello contro le restrizioni decise dall’allora governo Conte. Lo ricordo con la mascherina e la solita macchina fotografica, sua grande passione. È stata l’ultima volta che l’ho visto. Apprendere della scomparsa di Fabio in un giorno in cui si dovrebbe festeggiare è stato terribile. Avevamo continuato a sentirlo su Whatsapp, nessuno immaginava potesse finire così. Ci aveva perfino mandato una foto dall’ospedale in cui indossava il casco per respirare. Stava male, diceva che il Covid era una brutta bestia, ma neppure lui pensava che il virus alla fine l’avrebbe spuntata. Il peggioramento è stato repentino: il trasferimento in terapia intensiva, neppure il tempo di salutare famiglia e amici che lo avevano già intubato. Poi la polmonite ha avuto la meglio e gli ha tolto l’ultimo respiro.

Fabio Artesi era ben voluto da tutti i colleghi. E - credetemi - stavolta non si tratta del solito pensiero positivo che si riserva alle persone che muoiono. Lui era davvero una brava persona. Non l’ho mai visto discutere, salutava tutti, se ti serviva una foto te la girava senza chiederti nulla in cambio. Della squadra di calcio dei giornalisti in poco tempo era diventato l’anima, è stato lui a trovare lo sponsor, a consegnarci le maglie. Non doveva andarsene perché era giovane e aveva ancora tanto da dare. A noi, ma soprattutto a sua moglie e alla sua unica figlia, Sonia, che oggi lo ricorda così. "È stato un padre fantastico, mi ha trasmesso la passione per la fotografia, da piccola amavo guardarlo mentre scattava e l’ho sempre seguito ovunque. Poi aveva questo slancio verso il prossimo che mi lasciava sempre senza fiato, sentiva proprio il bisogno di aiutare le persone meno fortunate di noi". La febbre, il ricovero, la terapia intensiva, le chiamate al cellulare. Per Sonia sono stati giorni durissimi. "Fin dall’inizio ho sempre pensato che il Covid fosse un virus pericoloso. Per mesi ho evitato di uscire, vedere gli amici o andare in vacanza. Avevo paura che una persona a me cara potesse ammalarsi. Non ho visto mio nonno per più di cinque mesi, neppure quando è mancato, perché con la pandemia non ci facevano entrare in casa. Poi quando papà ha iniziato a stare male, pensavamo si trattasse solo di una febbre passeggera, anche perché lui aveva sempre fatto attenzione. Oggi il mio rimpianto è non averlo potuto salutare quando stava andando dal medico a Cirié, quello è stato l'ultimo giorno che trascorreva in casa». Da mesi non si parla d’altro che di Covid, di zone colorate e lockdown, ma nonostante sia ormai evidente che questo Coronavirus non sia equiparabile a una semplice sindrome influenzale, c’è ancora chi non è del tutto convinto della sua pericolosità. Forse perché, a volte, per rendersi conto di un pericolo bisogna sbatterci contro". "Mi danno davvero fastidio le persone che pensano ancora che il Covid non esista e che attacchi soltanto persone anziane o con patologie. Mio padre stava benissimo, non aveva nessuna malattia. E non sopporto neppure vedere i miei coetanei che se ne fregano ed escono come se niente fosse. A lavoro vedo tantissime persone che la mascherina la indossano in modo sbagliato, qualcuno è infastidito e lascia il naso scoperto, altri la tolgono proprio. Oggi che la pandemia è ancora diffusa, aspetto il vaccino così da poter tornare finalmente a una vita normale. Seppure con qualche ferita in più".