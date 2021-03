A Torino Rectruiting Day online per il settore automotive il 23 e 24 marzo

Uno dei più importanti hub in Italia per l’automotive sta scaldando i motori per ripartire i primi di aprile, forte di incentivi ed ecobonus del Governo, con la produzione che coinvolgerà numerose imprese nel settore metalmeccanico, gomma, plastica e accessori per auto. Lo testimonia la forte richiesta di personale da parte di diverse PMI di Torino e provincia che ha portato la filiale di una nota agenzia per il lavoro a indire un Recruiting Day online dedicato al settore, nei giorni di martedì e mercoledì 23 e 24 marzo prossimi.

Saranno oltre un centinaio le professioni richieste in questo ambito: da saldatori, tornitori, fresatori e carrellisti fino a periti meccanici, operai per le macchine a controllo numerico, ma anche numerose figure femminili per mansioni che vanno dall’assemblaggio alla componentistica. Le ricerche della filale torinese ADHR Group sono anche rivolte a ingeneri gestionali e aerospaziali specializzati nella progettazione, e a meccatronici, figure professionali la cui attività è a cavallo tra il meccanico e l’elettrauto.

“Per quanto riguarda l’automotive siamo alle porte di una ripartenza del settore”, argomenta Manuela Spinolo, Area Manager Piemonte di ADHR Group che continua: “Queste aziende, il cui picco produttivo legato all’acquisto di auto va da Pasqua fino a ottobre, stanno cercando numerose persone da assumere, sia tecniche, anche senza titolo di studio ma con esperienza, sia gestionali e legate alla progettazione. Parliamo principalmente di PMI ubicate a Torino e provincia che operano nel metalmeccanico, ma anche nei settori collegati come gomma, plastica e accessori, e con un numero medio di dipendenti che vanno dai 15-20 fino ai 200 massimo. Aziende medio piccole”, conclude la Spinolo, “e più snelle rispetto ai grandi gruppi, che anche per questo sono riuscite a cavalcare meglio la crisi economica innescata dal Covid-19 e che, ora, si preparano ad affrontare al meglio una nuova ondata produttiva”.

La domanda e l’offerta, quindi, si incontreranno il 23 e 24 marzo prossimi online. Da oggi è possibile candidarsi al Recruiting Day scrivendo a torino2@adhr.it o chiamando il numero della filiale ADHR di Torino Porta Susa: +39 011 0864360.