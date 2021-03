Come convertire video in oltre 1.000 formati audio o video? Con Wondershare UniConverter è possibile!

State per mettervi in viaggio in treno e non sapete come occupare le lunghe ore di attesa seduti nel vostro scompartimento? Non vi preoccupate, ci pensa UniConverter anche se non avete una connessione Internet.

Stiamo parlando di un software potente ma facile da usare. Il software Wondershare UniConverter risolve il problema di connessione offrendo download di video in streaming direttamente sul vostro computer e integra funzionalità di conversione semplicissime per rendere i vostri video compatibili con tutti i vostri dispositivi mobili. Tutto quello che dovete fare è trasferirli!

UniConverter è molto più di un semplice convertitore di file, è un vero coltellino svizzero per file audio e video. Per convertire i vostri video di YouTube e altri video online in formato MP4 con un'ottima risoluzione, vi consigliamo vivamente l'utilizzo di questo software che è considerato il migliore in assoluto per tale operazione.

Questo versatile strumento supporta il download di video da oltre 10.000 siti, incluse le piattaforme popolari ad alta velocità. Grazie alla sua compatibilità con moltissimi formati, non dovrete preoccuparvi della scelta del formato o della risoluzione desiderata.

L'intero processo di conversione dei video in formato può essere eseguito in pochi passaggi e anche questo senza alcuna perdita di qualità. Il software è disponibile per Windows e Mac e supporta tutta una serie di altre funzionalità tra cui editing video, registrazione, trasferimento e molte altre.

UniConverter: un software potente ma facile da usare

Oltre agli strumenti di conversione, incorpora funzionalità per l'editing, la compressione, la registrazione e l'acquisizione di screenshot, il download di video, la masterizzazione di DVD e alcuni altri strumenti utili e pratici. Diamo prima un’occhiata alla funzione di conversione. In breve, il software supporta più di 1000 formati audio e video per la conversione. Oltre ai formati video più popolari come MP4, AVI, MKV, WMV, MPEG-2, DIVX o MOV, è anche compatibile con M2T con un codec MPEG.

Per i file audio, l'applicazione è in grado di estrarre la colonna sonora da un video per convertirla in formato MP3, WAV o WMA. La velocità di conversione è 30 volte più veloce e, soprattutto, non c'è bisogno di cercare il formato giusto con il vostro dispositivo mobile. Dovete solo selezionare direttamente il dispositivo in vostro possesso e il gioco è fatto. Nessuna impostazione complicata o impostazioni che richiedono ore, la conversione può essere programmata in pochi clic. E Wondershare UniConverter può persino elaborare più file contemporaneamente. Non dovrete più convertire i vostri file uno per uno.

Un applicativo capace di registrare voi stessi e lo schermo del desktop contemporaneamente

Con questa app, potete registrare rapidamente e facilmente una sezione o l'intero schermo del desktop semplicemente ritagliandolo. È interessante notare che potete aggiungere testi, caratteri, colori e forme mentre registrate. Inoltre, questo applicativo può modificare la registrazione tagliando, aggiungendo sottotitoli, applicando musica di sottofondo e durante la registrazione vedere voi stessi e lo schermo del desktop contemporaneamente. Tutto è molto semplice, vi basta avviare Wondershare Uniconverter e una volta installato sul vostro computer fate clic su Registrare Schermo e poi ancora sull'icona Camera al centro della finestra, per avviare la funzione Registrare Schermo e il gioco è fatto!

Breve riassunto del software UniConverter per video per la versione italiana

L'applicativo Wondershare UniConverter per video ha un'interfaccia facile da imparare, intuitiva e quindi accessibile a tutti gli utenti italiani. Che voi siate principianti o esperti, non avrete difficoltà a trovare i comandi per modificare il vostro progetto video. In particolare, potrete tagliare i video per rimuovere parti non necessarie o anche per tagliarli in diversi file più piccoli. Il software è anche molto utile per regolare il volume del suono del vostro video o aggiungere i vostri sottotitoli.

Per un uso più personale, gli utenti potranno applicare effetti e aggiungere titoli, il che è molto utile per personalizzare i video di famiglia. Se poi state cercando di adattare un film al formato del vostro tablet senza perdere la qualità, considerate la compressione video. Il processo di compressione consente di impostare la dimensione del file, il bit rate, la risoluzione e il formato.

In questo modo sarà più facile inviarli tramite e-mail, leggerli sul vostro dispositivo mobile senza occupare tutto lo spazio di archiviazione e in molte altre situazioni. L'applicativo è disponibile completamente in versione italiana ad un prezzo speciale dedicato a insegnanti e studenti.