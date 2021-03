Seconda torre di polverizzazione per il latte, Coldiretti: "Valore ulteriore per la nostra filiera"

“Bene, quindi, il coraggio, in un momento così difficile, dell’agroindustria per il rafforzamento di questa progettualità con l’implementazione della capacità produttiva sulla scia della prima esperienza che, basandosi sul prezzo indicizzato del latte, ha garantito, a prescindere dall’andamento altalenante del mercato, il valore reale di quanto conferito dai nostri allevatori –fanno notare Moncalvo e Rivarossa - per valorizzare la produzione di latte piemontese che conta numeri importanti: quasi 11 milioni di quintali che vengono suddivisi tra polvere di latte (20%), latte alimentare (15%) e caseificazione (65% di cui circa la metà per le produzioni DOP). L’obiettivo primario, sposato anche dall’agroindustria virtuosa del nostro territorio, è quello di offrire ai consumatori prodotti di alta qualità e sostenere concretamente il Made in Piemonte proprio attraverso questi progetti di filiera con un’attenzione anche all’alimentazione dei più piccoli”.