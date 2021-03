quattro piemontesi nella nuova segreteria nazionale del Pd targato Enrico Letta

Il nuovo leader del Partito Democratico, Enrico Letta, ha nominato oggi la Segreteria nazionale. Ne faranno parte anche quattro esponenti piemontesi: Chiara Gribaudo (missione Giovani), Anna Rossomando (Giustizia e Diritti), Enrico Borghi (Politiche per la Sicurezza) e Mauro Berruto (Sport).

"Auguro buon lavoro alla segreteria nazionale del Partito Democratico da poco annunciata. Finalmente il Piemonte è stato tenuto nella giusta considerazione nella composizione degli organismi nazionali", ha dichiarato il segretario regionale Paolo Furia. "Siamo certi che Chiara Gribaudo, Anna Rossomando, Enrico Borghi e Mauro Berruto faranno un ottimo lavoro di squadra per il paese e per le esigenze del territorio. Ringrazio Stefano Lepri per il servizio offerto nella segreteria nazionale precedente".