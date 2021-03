Usavano carte di credito rubate ad alcuni anziani: arrestati due truffatori romeni

I due non sono stati in grado di giustificare in alcun modo il possesso di quelle carte bancomat e di credito e dalle indagini emerge come tutte fossero state rubate nella stessa maniera: le vittime erano state avvicinate a casa da due individui di provenienza dell’est che, con la scusa di effettuare dei controlli al contatore della luce o proponendo contratti di cambio della gestione delle utenze, erano riusciti ad introdursi all’interno delle abitazioni ed a carpire la fiducia degli anziani.

Con escamotage vari si erano fatti consegnare le loro carte bancomat o di credito, sostituendole con altre apparentemente uguali, probabilmente ormai bloccate o non più valide. Nel proporre i contratti, inoltre, si erano fatti dare i pin delle carte, rassicurandoli del fatto che il codice segreto fosse necessario solo ai fini contrattuali. Solo successivamente, alla ricezione di avvisi di pagamento effettuati o con l’arrivo degli estratti conto, gli anziani hanno capito di essere stati vittima di un raggiro.

L’attività d’indagine è continuata presso l’abitazione dei due: a casa del diciottenne, gli agenti hanno rinvenuto diversi faldoni contenenti moltissimi contratti di energia elettrica/luce, ricevute di pagamento effettuate in svariate attività commerciali con carte elettroniche, uno sfollagente telescopico, un tirapugni con coltello a scatto incorporato, una pistola semiautomatica, priva di tappo rosso e 49 cartucce.

Anche a casa del complice, gli agenti hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica cal. 8mm con tappo rosso e 30 cartucce. Numerosi gli orologi di lusso e capi di abbigliamento firmati rinvenuti nella disponibilità di entrambi, a riprova del fatto che i due traggano sostentamento economico dalle illecite attività poste in essere.

I due sono stati arrestati per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamenti, denunciati per truffa aggravata in trascorsa flagranza, mentre il diciottenne è stato anche denunciato per possesso di documento di guida falso.