Umberto Smaila ospite su Radio Nichelino Comunità

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i sabato mattina, su Radio Nichelino Comunità.

La puntata di domani, sabato 20 Marzo, in onda dalle 10 alle 12, avrà come ospite speciale Umberto Smaila. Il suo esordio avvenne negli anni settanta insieme al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli, con i quali ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi, avendo anche modo di esprimersi in qualità di musicista.

Umberto ha scritto tutte le musiche dei "Gatti" e nel 1986 ha composto “È tutto un attimo", grande successo sanremese di Anna Oxa. Dopo ventotto anni questo brano è ancora un evergreen con più di 20 milioni di copie vendute. Dall' 86 al 90 conduce "Colpo Grosso", il più straordinario successo televisivo di quegli anni. Sulle reti Mediaset conduce "Help", "C'est la vie", "Babilonia", per un totale di 2000 apparizioni.

Smaila partecipa a quattro edizioni di "Buona Domenica" con Maurizio Costanzo e a decine di "Maurizio Costanzo Show ". Come attore è protagonista del film di Alessandro Benvenuti "I miei migliori amici" e a "I Mitici" di Carlo Vanzina di cui compone anche la colonna sonora.

Oggi Umberto ha tagliato il lusinghiero traguardo di 5000 concerti in tutta Italia e all'estero. Sono nati nuovi "Smaila's" a Gallipoli a Porto Rotondo, sulle navi Grimaldi per la Spagna. Spesso lo accompagna, con grande bravura, suo figlio Rudy, che segue con impegno le orme del padre.

Umberto Smaila presenta su RNC l’ultimo singolo dal titolo tratto dall’omonimo film con i Gatti di Vicolo Miracoli Odissea nell’ospizio, che vede i quattro amici ospiti della casa di cura per anziani, dove ne accadranno di tutti i colori. "Mentre riaprivo il cassetto della memoria, che si è rivelato un armadione, ho ripensato alle tante cose fatte insieme con I Gatti e mi è venuto in mente che sarebbe stato divertente scrivere un film in cui ci ritrovavamo vecchietti in questo ospizio che rispecchia vizi e virtù italiane, dalla malasanità ai migranti".

Ti aspettiamo sabato alle 10 su RNC

