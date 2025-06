Lavori in piazza Martiri a Santena: tavolo di confronto e monitoraggio sul cantiere

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dal gruppo di minoranza sulla gestione dei lavori in piazza Martiri. Il documento, nato anche a seguito dell’incontro del 7 maggio con gli esercenti, chiede un monitoraggio costante delle attività di cantiere e l’istituzione di un tavolo di confronto operativo, con la partecipazione di tutte le realtà coinvolte.



«L’obiettivo non è ostacolare l’opera, ma accompagnarla in modo che i disagi siano ridotti al minimo e le attività possano continuare a lavorare – ha dichiarato in aula il consigliere Angelo Salerno capogruppo di minoranza –. L’incontro del 7 maggio ha evidenziato alcuni nodi ancora aperti: dalla viabilità per i mezzi pesanti all’accesso per i residenti, fino alla proposta di armonizzazione estetica degli elementi urbani come dehors e insegne. Abbiamo chiesto che su questi temi ci sia confronto concreto e costante».

L’ordine del giorno è stato emendato durante la seduta per prevedere incontri in cantiere ogni quindici giorni o comunque in base alle effettive esigenze, con la presenza di un consigliere di minoranza e di rappresentanti delle attività economiche, qualora disponibili.

«Tutte le attività della piazza, comprese quelle sanitarie e residenziali, devono essere considerate a 360 gradi – ha osservato Salerno –. Questo cantiere può essere un’occasione di rilancio, ma solo se condiviso e gestito in modo trasparente».



Ha accolto favorevolmente la proposta anche il vicesindaco Paolo Romano, che ha dichiarato in aula: «Ci sentiamo tutti impegnati a raccogliere le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. I sacrifici richiesti per questi mesi devono essere vissuti come un investimento sul futuro, perché una piazza rifatta porterà benefici all’intera comunità e in particolare alle attività commerciali. Per questo siamo disponibili a organizzare incontri quindicinali, soprattutto nel periodo estivo».

Il gruppo di minoranza ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime, sottolineando la volontà di mantenere un approccio collaborativo e costruttivo. «Quando si lavora per la città, la condivisione deve prevalere sulle divisioni politiche – ha concluso Salerno –. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, insieme».