StartupItalia Open Summit arriva a Torino: la Generazione Beta al centro della rinascita digitale

L’ , la città di Torino ospita per la prima volta il SIOS25 Summer, tappa piemontese dello StartupItalia Open Summit. L’evento si svolgerà presso il Politecnico di Torino e avrà come tema centrale la Digital Renaissance, un viaggio nel futuro dell’innovazione con la Generazione Beta protagonista di un ecosistema in cui tecnologia, creatività e competenze umane si fondono per disegnare nuovi scenari sostenibili.

Ad anticipare il summit, martedì 10 giugno alle ore 21, un momento simbolico darà il via alla manifestazione: la Mole Antonelliana si accenderà, illuminandosi per celebrare il futuro e l’eccellenza della ricerca scientifica e tecnologica. Un omaggio alla città e al suo ruolo crescente come laboratorio di idee, talenti e trasformazione.

Torino, ex capitale industriale e oggi laboratorio europeo del deep tech, delle scienze della vita, dell’aerospazio e dell’intelligenza artificiale, si conferma hub di riferimento per startup, imprese e istituzioni accademiche. La città dimostra come la vera innovazione nasca dalla sinergia tra ricerca, impresa e visione strategica, creando opportunità concrete per imprenditori, ricercatori e investitori. In questo scenario, la partecipazione alle ore 17 di Franco Malerba, primo astronauta italiano, rappresenta un simbolo potente del legame tra visione e futuro.

SIOS25 Summer si prepara a raccontare il futuro dell’innovazione attraverso tre direttrici che emergono con forza nel programma della giornata e che riflettono le trasformazioni culturali, economiche e tecnologiche in atto.

La prima riguarda il talento e le competenze, cuore pulsante della Generazione Beta: nuove sensibilità, nuovi saperi e nuove visioni stanno ridefinendo l’approccio al lavoro, alla formazione e all’imprenditorialità. In un contesto permeato da intelligenza artificiale e automazione, il capitale umano torna al centro, come leva strategica per costruire modelli di sviluppo più equi e sostenibili.

La seconda direttrice è quella dell’aerospazio, settore chiave per Torino, che da ex capitale industriale si è trasformata in hub europeo per la space economy e la ricerca applicata. L’esplorazione spaziale non è solo simbolo di progresso scientifico, ma anche un potente catalizzatore per l’innovazione tecnologica, l’industria manifatturiera avanzata e l’attrazione di investimenti.

Infine, uno sguardo sul mondo dei nuovi media e dell’intelligenza artificiale, dove creatività e tecnologia si intrecciano aprendo scenari inediti. Dalla produzione di contenuti all’iper-personalizzazione dei servizi, l’AI sta ridefinendo linguaggi, modelli di consumo e paradigmi produttivi, rendendo l’accesso all’innovazione una questione non solo tecnica, ma culturale e sociale.

A dare voce a questa contaminazione tra mondi diversi e a rappresentare il fermento creativo saranno presenti due creator molto seguiti sui social e nei media: Claudio Valletta, content creator e divulgatore scientifico, e Francesca Tercon, content creator e CEO di Divergente Srl, una delle voci più interessanti nel dibattito sull’inclusione e sull’innovazione sociale.

L’11 giugno alle 15.00 ad aprire i lavori sarà Marco Gay, Presidente dell’Unione Industriali Torino e Presidente Esecutivo di Zest S.p.A., con un intervento dedicato al ruolo chiave dell’industria nel promuovere l’innovazione a livello territoriale.

Nel corso della giornata interverranno anche Massimiliano Cipolletta, Presidente della Camera di Commercio di Torino, Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, e Cosimo Panetta, Presidente di TO.TE.M., per approfondire il valore di una collaborazione strutturata tra enti pubblici, università e sistema imprenditoriale, fondamentale per la crescita di un ecosistema fertile per le startup.

L’intelligenza artificiale sarà al centro di una riflessione guidata da Paola Pisano, docente all’Università di Torino ed ex ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Un intervento che, a partire da una narrazione visiva ispirata alla rubrica “Notizie dal futuro” pubblicata su StartupItalia, offrirà spunti sul futuro dell’AI, sulla centralità dell’essere umano e sulle trasformazioni nei modelli produttivi e di consumo.

Debutta a SIOS25 Summer il “105 Startup Lab”





Con il nuovo format dedicato ai giovani innovatori, Radio 105 sarà presente a SIOIS25 Summer in una veste inedita: intorno alle ore 11.00 sarà il momento di “105 StartUp Lab”, il laboratorio con Raffaele Tovazzi, filosofo esecutivo e speaker di Radio 105, che con la sua grande esperienza nel campo della comunicazione e della radio darà preziosi consigli agli startupper su come comunicare in radio, dando vita ad una simulazione di una puntata di 105 StartUp. I progetti più interessanti tra quelli che parteciperanno avranno la possibilità di essere intervistati nella rubrica (105.net/startup) e partecipare al Radio 105 SpecialAward, assegnato a dicembre durante SIOS25 Winter a Milano.

Highlights della giornata:

- Workshop tematici su deep tech, AI e nuovi mercati, a cura di Fondazione LINKS e ToTem,, il portale delle startup torinesi

- Innovation village: esposizione di startup, networking, momenti di confronto con l’ecosistema locale e un’esperienza interattiva di gamification realizzata da Nice to Biz You

- Panel e inspirational speech con rappresentanti di Camera di commercio di Torino, Politecnico, venture capital e grandi aziende.

- Focus su deep tech, Space Economy, scienze della vita, e-sport e nuovi modelli di collaborazione pubblico-privato.

- Startup in space: vetrina sulle realtà più promettenti della space economy e delle tecnologie di frontiera.

- Investimenti e life sciences: analisi delle nuove direttrici di sviluppo biotech e delle strategie di investimento.