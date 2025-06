Centro “Le Verbene” in difficoltà: l’appello alla Città per gli sgravi fiscali

Dopo un’attenta verifica della documentazione, il Coordinatore alle Attività Produttive e Lavoro della Circoscrizione 5, Chiaffredo Ballatore, ha ufficialmente sollecitato direttore e presidente del centro civico a intervenire con una nota indirizzata agli assessorati comunali competenti al Commercio e ai Tributi, per richiedere l’estensione degli sgravi fiscali a favore degli operatori del centro commerciale “Le Verbene”. Centro che, come ben sappiamo, attraversa da anni una profonda crisi.

Il coordinatore al Commercio della 5, Alfredo Ballatore

La proroga dei lavori del programma Pinqua

La richiesta fa riferimento alla proroga dei lavori del programma Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) nel quartiere Vallette, stabilita con determinazione dirigenziale numero 184 del 6 marzo 2025 da parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa. L’intervento, inizialmente previsto con una durata di 467 giorni e una conclusione al 9 giugno 2025, è stato prorogato fino al 13 novembre 2025.Il cantiere, che insiste nei pressi del centro commerciale, ha avuto un impatto importante sulle attività economiche locali. Secondo il regolamento comunale, le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali su tributi locali, tariffe e canoni, proprio nei casi in cui cantieri pubblici compromettono il regolare svolgimento delle attività.

Ballatore: "Commercianti sempre più in difficoltà"

“Il protrarsi dei lavori - sottolinea Ballatore - ha aggravato una situazione economica già difficile per i commercianti della zona, per questo auspico che il Comune di Torino riconosca formalmente questa condizione, applicando le misure di sostegno previste”.

“Siamo certi – conclude Ballatore – che il Comune vorrà prendere atto della situazione e garantire agli operatori economici del centro ‘Le Verbene’ il giusto sostegno per far fronte alle difficoltà generate da un cantiere prolungato ben oltre i tempi inizialmente stimati”. Intanto mercoledì la 5, in sopralluogo alle Vallette, farà il punto sulla situazione.