Gallo (PD): “Finalmente prende il via il bando voluto da noi: un sostegno agli imprenditori che capitalizzano le loro imprese"

Partirà il 29 marzo il bando che dà attuazione allo strumento finanziario che prevede “Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese”, fortemente voluto dal Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo e introdotto nel “Riparti Piemonte”. La dotazione della misura è di 1.000.000 di euro.

“Finalmente prenderà il via il bando che consentirà agli imprenditori che investiranno fondi nel capitale della propria società di ottenere dalla Regione un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento!” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Questo strumento – prosegue Raffaele Gallo - prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati alle medie e piccole imprese che effettuino un’operazione di aumento di capitale, sottoscritta da parte di uno o più soci o investitori terzi e finalizzata a consentire la prosecuzione e il rilancio dell’attività d’impresa attraverso un programma di investimento, sviluppo e consolidamento”.

“Grazie all’intervento del Partito Democratico – spiega Gallo – siamo riusciti ottenere la creazione di uno strumento di politica industriale che sarà importante per rilanciare il lavoro, l’occupazione e l’economia in Piemonte. Si tratta di un passo importante per dare ossigeno alle imprese che hanno dovuto affrontare gravissime difficoltà”.

“Fin dall’inizio della crisi il Partito Democratico, con proposte concrete e chiare – conclude il Presidente Gallo - ha cercato di fornire un aiuto al mondo delle imprese. Ho sempre creduto molto in questa misura e ritengo che, nei prossimi mesi, potrà essere decisiva per sostenere concretamente la nostra economia e metterla nelle condizioni di risollevarsi e ripartire”.