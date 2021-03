Situazione drammatica all'ospedale di Chivasso, il sindaco: "Siamo sommersi, i pazienti Covid lasciati sulle barelle"

"In questo momento il nostro ospedale è sommerso da pazienti Covid che tolgono spazio ed energie a tutti gli altri malati". Il sindaco di Chivasso, Claudio Castello, ha lanciato un appello ai concittadini attraverso un videomessaggio diffuso sui canali social del Comune.

"Nel nostro ospedale stanno utilizzando anche le barelle per fronteggiare la nuova ondata che, questa volta, riguarda i bambini, i giovani e le persone di mezza età. Questo drammatico risultato non è attribuibile alla mancanza di controlli. Li abbiamo fatti e li faremo in maniera ancora più rigida ma servono collaborazione e senso civico".

Castello si è rivolto direttamente ai chivassesi, circa 27mila persone: "Chi non indossa la mascherina correttamente, chi non igienizza le mani, chi crea assembramenti non è il più furbo di tutti ma è un soggetto potenzialmente pericoloso, per la sua e la nostra salute. Chiedo a tutti più responsabilità".