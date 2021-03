Seminudo, tra droghe e sex toys: arrestato nel suo alloggio in via Lagrange

Auto della polizia in servizio (immagine di repertorio)

L'avevano lasciato nel soggiorno seminudo, con diversi giocattoli erotici attorno a un letto e tracce di stupefacente in una padella. E' stato ritrovato così, dalla polizia, giovedì pomeriggio, un uomo italiano di 36 anni, all'interno del suo appartamento in via Lagrange.

A chiamare il 112, un residente dello stabile, che aveva sentito dei lamenti provenire dall'alloggio e due sconosciuti uscirne trafelati con una borsa in mano.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato la porta parzialmente aperta. Delle siringhe con un liquido all’interno, un flacone e un bilancino di precisione erano adagiati accanto al letto.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, non è stato in grado di spiegare la dinamica dell'accaduto.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto diversi grammi di mefedrone, metossietamina, cristalli di metanfetamina e 250 ml di GBL, oltre a numerose bustine per il confezionamento delle dosi e più di 2500 euro in contanti.

L'uomo è stato arrestato per violazioni in materia di stupefacenti.