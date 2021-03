Custodiva in casa una “conserva” con 17 barattoli di marijuana: arrestato in corso Tassoni

Barattoli di conserva utilizzati per contenere marijuana e hashish, diciassette in tutto. E' il bottino scoperto dalla polizia, giovedì sera, nell'abitazione di un quarantenne in corso Tassoni.

Gli agenti l'avevano notato poco prima nei pressi di via Nicola Fabrizi, mentre, dall'interno della sua automobile, consegnava della droga a un ragazzo.

Nel corso della perquisizione, la polizia ha quindi rivenuto alcune dosi di marijuana e cocaina nelle tasche e negli slip dell'uomo, oltre a 250 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente profitto dello spaccio.

Complessivamente, i poliziotti hanno sequestrato nell'abitazione 850 grammi di stupefacente e 1255 euro. Il quarantunenne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle norme anticovid.

A suo carico oltre dodici precedenti di polizia frutto di una carriera iniziata dal 1996, tra possesso di armi e spaccio dei sostanza stupefacente.