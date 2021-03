Apre ad aprile l'Hub della Creatività al Cortile del Maglio

Giusta:"Spazio per residenze artistiche, laboratori, contaminazioni"

Dovrebbe essere operativo entro i primi giorni di aprile l’Hub della Creatività al Cortile del Maglio. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo con l’assessore alle pari opportunità Marco Giusta. “E’ un progetto – ha spiegato la prima cittadina – dedicato ai giovani creativi dai 16 ai 30 anni, che devono avere il supporto della nostra città”.

Fisicamente la realtà sarà il locale n.9 di via Andreis 18/l e, come sottolinea Giusta, “è una grandissima risposta ad una domanda che è stata fatta dai ragazzi all’interno di Torino Creativa, ovvero dateci spazi dove poter fare residenze artistiche, laboratori, contaminazioni. Luoghi di creatività aperti alla cittadinanza”.

La “Bottega del 9” accoglierà due pomeriggi a settimana i collaboratori dell’ufficio di Torino Creativa, che saranno a disposizione dei giovani creativi per informazione e consulenze. Verranno poi realizzate mostre legate al progetto, così come esposizioni di artisti e associazioni: lo spazio sarà poi utilizzato come punto d’appoggio durante la realizzazione di iniziative nel Cortile del Maglio.

“Stiamo sfruttando questo periodo per fare i lavori ed aprire i locali, affinchè questo spazio possa essere vissuto una volta superata la pandemia” ha concluso Appendino.