Innovazione sociale, la Camera di Commercio si regala due giorni di "accademia"

Le due giornate di Social Innovation Academy, organizzate nella cornice di Torino Social Impact e con la collaborazione di Biennale Democrazia, affronteranno il tema del ruolo del settore pubblico come stimolo per l'attivazione di progetti di innovazione sociale e welfare generativo, oltre alle norme innovative a disposizione per le PA per sperimentare e innovare e alla misurazione dell'impatto sociale come chiave di lettura per la promozione di progetti e di azioni positive per la comunità.