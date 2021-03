Il cordoglio di Moncalieri per Irene Vercellini, portata via dal Covid al marito Furino e alla politica

Il cordoglio di Moncalieri per Irene Vercellini, portata via dal Covid

Moncalieri è in lutto per la scomparsa di Irene Vercellini, portata via a 74 anni dal Covid, dopo essere stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Chieri due settimane fa.

Moglie di Furino, che convinse a candidarsi a sindaco

Per oltre quindici anni è stata punto di riferimento per il centrodestra in città, a lungo consigliera comunale, anche se il grande pubblico la conosceva soprattutto come moglie dello storico capitano della Juve Beppe Furino. Era stata proprio la moglie a convincere la bandiera bianconera ad accettare la candidatura a sindaco nel 2015, anche se il risultato elettorale era stato molto negativo, con il suo competitor Paolo Montagna (espressione del centrosinistra), vincitore al primo turno con il doppio dei voti.

Il cordoglio del centrodestra

La piange Pier Bellagamba, candidato (sconfitto) alle ultime elezioni ed oggi capogruppo di Forza Italia. Ricorda Irene Vercellino anche Stefano Zacà, per molti anni leader cittadino di FI, passato (non senza polemiche e strascichi giudiziari) alla Lega la scorsa estate. "Ho sperato e pregato fino all'ultimo". Arturo Calligaro, attuale consigliere del Carroccio, la ricorda così: "Se ne va una grande donna, un simbolo della città, che ha sempre coniugato la famiglia con il lavoro e l'impegno civico".

Domani i funerali

L'annuncio della morte è stato dato dal marito, Beppe Furino, assieme alla figlia Federica. I funerali di Irene Vercellini si svolgeranno domani, martedì 23 marzo, alle ore 14.30 nella parrocchia Santa Maria della Scala a Moncalieri.