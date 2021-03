Vaccini agli operatori socio sanitari comunali, Schellino rassicura: "L'Asl ci ha detto che sono in programma"

Nei prossimi giorni, anche a Torino come nel resto del Piemonte, potrebbe finalmente partire la campagna di vaccinazione per gli operatori socio sanitari comunali.

A renderlo noto, rispondendo a una richiesta della consigliera comunale Elide Tisi (Pd), è l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Torino, Sonia Schellino: "Dopo una nuova sollecitazione, l'Asl dovrebbe nei prossimi giorni programma la vaccinazione ai dipendenti comunali del settore".

"Gli operatori sono in contatto con anziani, disabili e assistenza a domicilio: è giusto che venga data loro priorità", ha ribadito la vice sindaca. D'altra parte, sia gli sportelli gestiti dall'assistenza a cui si rivolgono i cittadini, che gli insegnanti e Forze dell'Ordine sono stati già sottoposti alla vaccinazione. "L'Asl - ha concluso Schellino - invierà al più presto una nota scritta che permetta la vaccinazione di questi operatori a rischio per sé e per gli altri".