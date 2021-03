Dalla lite in famiglia scoperta droga sotto il materasso e soldi nelle mutande: pusher in manette a Torino

I militari sono intervenuti in un'appartamento al Lingotto, dove era stata segnalata una discussione in famiglia. A chiamare il 112 la donna per segnalare l'atteggiamento violento del marito nei suoi confronti. Gli uomini dell’Arma hanno perquisito l’uomo, trovando nascosti all’interno degli slip 2.300 euro in banconote di piccolo taglio. A questo punto controllato anche il resto dell’abitazione e in camera da letto, sotto il materasso, sono stati rinvenuti 50 grammi di eroina e un bilancino di precisione.