Politici, vecchie glorie del calcio e gente comune all'ultimo saluto di Moncalieri per Irene Vercellini

Le restrizioni dovute al Covid hanno impedito che la chiesa della Collegiata di Moncalieri fosse strapiena, come sarebbe successo in tempi normali, ma oggi pomeriggio sono stati comunque in tanti a voler dare un ultimo saluto a Irene Vercellini, scomparsa a 74 anni per il Covid, dopo una vita a fianco dell'ex capitano della Juve Beppe Furino e un lungo impegno nella politica cittadina.

Politici, vecchie glorie e gente comune

Era presente, ovviamente, il sindaco Paolo Montagna, diversi consiglieri comunali sia di oggi che di ieri, politici di rilievo regionale ed ex giocatori bianconeri come Roberto Bettega, che di Furino è stato compagno in mille battaglie, tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta. A rappresentare anche la Torino granata il direttore generale Antonio Comi. E, accanto ai volti noti, anche gente comune, che ricordava la passione politica e l'impegno civico che la Vercellini ha messo in campo per una quindicina d'anni.

Il ricordo di don Paolo Comba: "Signora elegante, lungimirante"

Una cinquantina di persone si sono recate in chiesa per la funzione, che ha visto il parroco di Moncalieri, don Paolo Comba, tratteggiare la figura di Irene Vercellini durante l'omelia sottolineandone le qualità e l'eleganza. "Era una signora elegante, che aveva amore per la sua famiglia, per le amicizie e la città. Una donna dal carattere lungimirante, che trasformava anche il modo di fare politica in classe".