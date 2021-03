Il Teatro Regio mette a disposizione la Galleria Tamagno per i vaccini

Il Teatro Regio è disponibile ad aprire alla città la Galleria Tamagno per le vaccinazioni anti-Covid . Lo ha annunciato questa mattina il direttore generale Guido Mulè nel corso della presentazione del nuovo programma di eventi online.

"Vogliamo mettere i nostri spazi a disposizione soprattutto per chi, dal centro, ha difficoltà a spostarsi nei centri periferici che attualmente somministrano i vaccini - ha detto -. In Galleria c'è una grande disponibilità viaria. Speriamo con questo di poter incentivare la campagna in corso".

Al momento la proposta, presentata con le principali sigle sindacali, è al vaglio delle istituzioni. "Fare cultura - ha concluso Mulè - non è solo fare musica, ma anche aprire il teatro alla città in un momento di emergenza. Speriamo che questa richiesta venga accolta".