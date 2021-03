Piano Strategico Metropolitano, Appendino: "Eredità importante per il territorio"

Una Torino metropoli produttiva e innovativa, più verde ed ecologica, mobile, accessibile e collegata, che impara di più, più attrattiva giusta ed eguale, più sana. Sono i 6 assi di 'Torino Metropoli Aumentata', il Piano strategico metropolitano 2021-2023.

Sei assi che si ispirano ai punti programmatici previsti dal programma Next Generation Eu e alle missioni del Pnrr e che si articolano a loro volta in 24 strategie e 111 azioni. Per la sindaca metropolitana Chiara Appendino si tratta di "un'eredità importante del territorio non solo nei contenuti ma anche nella modalità con cui si è arrivati alla sua definizione in un percorso di condivisione - sottolinea durante l'incontro di presentazione del documento conclusivo - che porta a una sorta di corresponsabilità nel trasformare questi assi, strategie e azioni in atti concreti".

"La sfida che oggi abbiamo davanti sta proprio nel riuscire a mettere a terra questo Piano e non dipenderà solo dalle risorse finanziarie ma anche dalla capacità che avremo come territorio di mantenere questa coesione affinché le risorse arrivino su assi definiti e azioni concrete per non disperderle in rivoli che poi non hanno effetto".

Per Appendino "oggi le sfide si vincono se l'ecosistema è forte nel mettere assieme tutte le competenze che ci sono".