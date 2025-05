Ancora un gioiello liberty a Torino: casa Boffa-Costa-Magnani

Lungo le strade di Torino, i numerosi stili architettonici che caratterizzano gli edifici arricchiscono il profilo della città e la rendono unica.

Tra questi il Liberty è, senza dubbio, uno tra i più diffusi. Uno stabile caratteristico di tale stile è casa Boffa Costa Magnani.

Sita al civico 18 di via Ottavio Revel, nel cuore del centro cittadino, essa venne commissionata da Carlo Costa, Filippo Boffa e Guido Magnani all'ingegnere Pietro Fenoglio, il principale esponente dell'Art Nouveau torinese.

Realizzata nel 1903, casa Boffa Costa Magnani è costituita da quattro piani fuori terra.

Tutti i balconi dell'edificio, sia quello squadrato del secondo piano che quelli tondeggianti dell'ultimo sono realizzati in litocemento, con il frontalino in ferro battuto, ed hanno convoluzioni geometriche in perfetto stile floreale.

Quasi tutti i fregi che decorano, sottendendoli e sovrastandoli, finestre e balconi, riprendono le fogge floreali tipiche del Liberty. Quelli del primo piano, invece, sono caratterizzati da volti di donna che arricchiscono la parte superiore delle finestre.

Inoltre all'ultimo piano, una fascia decorata abbellisce la zona dell'edificio sottostante il tetto.

Casa Boffa Costa Magnani è uno dei tanti esempi del

Liberty sabaudo e merita di essere ammirata, per poter godere della bellezza che offre.