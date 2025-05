Domenica anche l'ippodromo di Vinovo ricorda il Grande Torino

Nel segno del ricordo, ma anche della celebrazione di quello che il trotto italiano è diventato oggi. Sarà una domenica intensa quella del 4 maggio all'ippodromo di Vinovo, con un occhio alla pista torinese e un altro a quella di Agnano che ospiterà il Gran Premio Lotteria e il doppio Gran Premio Regione Campania.

Ecco perché i cancelli dell'impianto torinese apriranno già alle ore 12:30 con possibilità di pranzare presso il Ristorante panoramico Hippobreak affacciato sulla pista, guardando comodante seduti il convegno partenopeo che partirà attorno alle 13:20, con la prima Batteria del Lotteria prevista alle 14,20. Operativi quindi dalle ore 14 i terminali per l’accettazione delle scommesse.

La prima corsa del programma torinese è in programma invece alle 16:08 per concedere il giusto risalto alle importanti corse partenopee. Sette in tutto quelle in programma, con l’assenza di Andrea Guzzinati, Santo Mollo ed Edoardo Loccisano impegnati a Napoli. Ma conteranno come sempre i presenti e un cartellone molto ricco. Il centrale è intitolato al Grande Torino nel giorno della commemorazione per la tragedia di Superga, 76 anni dopo il tragico schianto sulla collina torinese degli Invincibili.

Un miglio per i 3 anni che vedrà in pole Giorgia del Ronco, allieva di Mauro Baroncini con Enrico Montagna in sulky, reduce da tre vittorie consecutive. Marco Smorgon presenterà Greenday, altro cavallo interessante anch’esso reduce da due successivi in fila. Santo Mollo invece affida a suo figlio Simone il potente Golden Shot Bar, soggetto molto stimato. E Claudio Monte per Fausto Barelli avrà il compito di portare a casa un buon risultato con Gemma Degli Dei.

La Gentlemen del giorno, il premio Superga in apertura di programma, vedrà schierati 7 cavalli dietro le ali dell’autostart sul doppio km. Un debuttante e poca esperienza per quasi tutti i partecipanti a partire da Giorgio Joy con una sola corsa alle spalle, affidato alle mani di Marco Castaldo, il quale potrebbe staccare il biglietto vincente. Bella corsa anche il Premio Mar Tirreno con lo scontro tra Equipe Della Casa e Esedomani, due cavalli in grande forma. Al solito ingresso gratuito e libero per tutti.