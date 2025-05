L'11 maggio in piazza Carlo Alberto l'edizione 2025 della Festa delle Famiglie

Famiglie Arcobaleno Piemonte (in collaborazione con AgedoTorino, GenderLens, Rete Genitori Rainbow, Comitato Torino Pride, e il Patrocinio della Città di Torino) organizza in occasione della Festa delle Famiglie 2025 una giornata di attività per bambin* e famiglie oltre a uno spazio pic nic in Piazza Carlo Alberto a Torino per la giornata dell’11 maggio 2025 dalle ore 11:00 alle ore 17:30.

Un giorno di festa, rivendicazioni e visibilità. “Ogni cuore una rivoluzione – spiega la presidente Alessia Crocini – è lo slogan scelto per l'edizione 2025 della Festa delle Famiglie in continuità con i festeggiamenti per i 20 anni della nostra associazione, nata proprio nel marzo del 2005. Da allora le nostre famiglie sono una realtà, sempre più numerosa, presente e ben radicata nel tessuto sociale del nostro paese, grazie al lavoro e all'impegno incessante della nostra associazione ma grazie soprattutto a ogni singola famiglia omogenitoriale presente in Italia che con tenacia e orgoglio ogni giorno afferma la propria esistenza. Una tenacia messa a dura prova da chi come il nostro governo nega e non riconosce la realtà di migliaia di bambini e bambine con due mamme, due papà o un genitore LGBTQIA+. Il nostro impegno prosegue senza sosta fino al raggiungimento di pari diritti e opportunità per i nostri figli e le nostre figlie, ancora oggi negati dallo Stato. Ogni cuore una rivoluzione, questo è Famiglie Arcobaleno da 20 anni, una rivoluzione fatta d'amore e battaglie civili".

La Festa delle Famiglie si inserisce negli eventi dell’International Family Equality Day. È promossa in tutta Europa da Nelfa e dalle associazioni di famiglie omogenitoriali, ove siano presenti. Il senso di riportare in ambito locale questa manifestazione è quello di rafforzare e ampliare le reti di tuttɜ noi con enti, altre associazioni, privati. E con la cosiddetta "società civile".

Ma è chiaramente una festa di TUTTE le Famiglie, o almeno noi desideriamo che sia così. L’obiettivo della festa è celebrare la diversità e far sentire accolte dalla nostra comunità tutti i tipi di famiglie (siano esse con genitore unico, etero, LGBT+...ma anche famiglie adottanti, con bambini in affido, con genitori separati, di origine non italiana…). E’ anche un modo per far conoscere e apprezzare tutte queste diverse realtà a chi non ha occasione di incontrarci nella vita di tutti i giorni. Abbiamo quindi organizzato un grande pranzo al quale oltre a tuttɜ noi, si possa invitare amicɜ, compagnɜ di classe dɜ nostrɜ figliɜ, vicinɜ di casa, colleghɜ. Ci saranno varie attività per tutte le Famiglie ed età.

Un giorno di festa, di rivendicazione e di affermazione. La Festa delle Famiglie si celebrerà in Italia a maggio partendo sabato 10 maggio con le feste di Pavia, Pomigliano d’Arco (NA) e Roma per proseguire domenica 11 maggio a Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Padova, Perugia, Reggio Emilia e Torino e concludersi domenica 25 maggio a Bari.

Quest'anno Famiglie Arcobaleno compie 20 anni con il claim "Ogni Cuore una rivoluzione" e la Festa delle Famiglie si inserisce nell'ambito dei festeggiamenti di questo importante compleanno. Calvalcando l’onda delle successive manifestazioni del 17 maggio e dei festeggiamenti dei 20 anni di Famiglie Arcobaleno, quest’anno la nostra festa assumerà una connotazione più politica rispetto agli scorsi anni.

Continuiamo a portare nella comunità le nostre storie e le nostre vite in modo che, i terribili attacchi che stiamo subendo dalla politica e le necessità dei nostri figli, non passino in secondo piano. Saranno presenti oltre alle associazioni organizzatrici, molti esponenti delle principali associazioni del territorio.