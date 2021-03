Donna investita in via Druento: la polizia municipale cerca testimoni

Poche ore fa, intorno alle 13, in via Druento all'altezza del civico 142, una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il veicolo, che percorreva la via verso l'esterno città, a travolgere la donna che è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cto dove i sanitari hanno emesso un referto di prognosi riservata.

La Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sul sinistro può contattare l'ufficio Sinistri RadioMobile telefonando ai numeri 011.011.26510 – 011.011.26284.