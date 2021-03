Linea dura anche dopo Pasqua: niente zone gialle fino a maggio. Per i più piccoli riaprono le scuole anche in fascia rossa, ma con test rapido

Sarà lento il ritorno alla normalità dopo Pasqua. Il governo sembra intenzionato a continuare sulla linea dura anche con il nuovo Dpcm, atteso entro il 6 di aprile. Due le novità principali che presenterà, almeno secondo le prime indiscrezioni rese note dai mezzi di informazione, il nuovo documento: l'apertura delle scuole dell'infanzia e delle primarie anche in zona rossa e niente zona gialla fino al 1° maggio, neppure per quelle regioni i cui parametri lo consentirebbero.

Sarà il governo a decidere, con il premier Draghi che ha convocato per i prossimi giorni la cabina di regia: l'ipotesi al momento più accreditata è di mantenere tutte le regioni in fascia rossa o arancione per ancora qualche settimana, forse per l'intero mese di aprile. Nidi, asili e scuole elementari saranno però aperti: tutti gli alunni, anche i bimbi più piccoli, dovranno al rientro essere sottoposti a tampone rapido. Un test da ripetere, almeno secondo l'ipotesi del momento, poi ogni settimana. In caso di positività - dicono fonti di stampa - sarà effettuato un molecolare a tutta la classe.