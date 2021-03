Noemi e Willie Peyote inaugurano al Museo del Cinema il festival dei videoclip musicali

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino accoglierà la prima tappa di IMAGinACTION Tour 2021, l'unico festival al mondo dedicato ai videoclip musicali, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. L'appuntamento è per venerdì 26 marzo - in streaming - con due attesissimi ospiti, direttamente dal palco di Sanremo: Noemi e il concittadino Willie Peyote.

Ospitato all'interno della Mole Antonelliana, simbolo della città, il festival, avrà da cornice il suggestivo allestimento del museo, set ideale per avvicinare il pubblico al mondo dei video musicali, il secondo tipo di contenuto virtuale a oggi più consultato online dopo le news.

“Siamo molto contenti di ospitare la prima tappa di quest'anno, perché fortemente in linea con alcuni rinnovamenti che il museo sta mettendo in atto – sottolinea il direttore Domenico De Gaetano -. La realtà virtuale, il videoclip e i videogiochi sono i nuovi linguaggi che attraggono i giovani verso il mondo della visione, e si muovono parallelamente al cinema, creando sempre più connessioni tra loro. La realtà virtuale troverà a breve spazio all'interno del nostro museo con due chapelle dedicate, mentre i videoclip e i videogiochi sono tra i nostri progetti futuri”.

La diretta streaming, per la regia di Stefano Salvati e presentata dal giornalista Paolo Giordano (su go.bper.live/torino o www.imaginactionvideoclipfestival.com), comincerà alle ore 18.15 e prevede, dopo i saluti istituzionali, un'intervista agli artisti intervallata dai videoclip che hanno segnato il loro percorso musicale e canzoni suonate live.

Si parlerà anche della legge sul Tax credit all’audiovisivo firmata dal ministro della cultura Dario Franceschini, un'opportunità per il mondo del videoclip musicale, equiparato come forma di espressione artistica agli altri prodotti audiovisivi che godono dei benefici fiscali.

“Mi auguro che presto il settore culturale e degli eventi live possa ripartire e recuperare in fretta dopo lo stop forzato dovuto alla crisi sanitaria - dichiara l'assessora alla cultura Francesca Leon - ed è in questa direzione, e in dialogo con il ministero, che ho lavorato assieme agli assessori di altre 12 città italiane perché i bisogni degli operatori siano compresi e accolti. La diretta dal Museo del Cinema offre alla nostra città una grande occasione di visibilità e mette le basi per lo sviluppo di progetti in cui cinema e musica sono connessi come Seeeyousound, nostro festival cittadino possibile interlocutore di una collaborazione futura”.

L’evento di Torino è il primo di una serie di eventi in streaming che avranno luogo in diverse città italiane prima di entrare nel vivo con una tre giorni dedicata nel mese di agosto.