Regione, dalla Commissione via libera al bilancio di previsione

Con l’approvazione degli ultimi articoli, la prima Commissione (presidente Carlo Riva Vercellotti) ha licenziato a maggioranza il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Da martedì 30 marzo sono convocate tre sedute di Consiglio consecutive per l’avvio della discussione.

Da Gianluca Gavazza (Lega) sono arrivati “i ringraziamenti per il lavoro dell’assessore Tronzano, ha fatto tutto ciò che era possibile per dare al Piemonte un bilancio adeguato e giusto per il momento che stiamo vivendo. Oggi bisogna fare delle scelte come il buon padre di famiglia”.

Maurizio Marello ha evidenziato il lavoro del Pd “per proporre un bilancio diverso e non solo migliore rispetto a quello che ci è stato presentato inizialmente. È un bilancio inadeguato, che non pone le basi per il post pandemia, che non va incontro alle imprese, alle famiglie, ai soggetti fragili. Riproporremo i nostri contenuti in Aula, qualche nostra battaglia è stata riconosciuta, come sugli extra Lea, ma pensiamo non sia sufficiente”.

Alessandra Biletta (Fi) ha sottolineato che “alle ben note difficoltà finanziarie della Regione, si sommano le difficoltà dovute alla pandemia. L’impegno dell’assessore Tronzano ci dice che siamo consapevoli del momento, sono state accolte anche proposte dell’opposizione nel perimetro delle risorse disponibili”.

Per Marco Grimaldi (Luv) “l'unico piccolo segnale positivo viene dall'incremento minimo delle risorse sugli extra Lea, sull'usura e sul supporto alle reti che distribuiscono pacchi alimentari. Sul resto il nostro giudizio è molto negativo: dal sostegno all'abitazione per arrivare alla cultura i tagli sono pesanti. Poi c'è il dramma dei voucher scuola: 55 mila famiglie in difficoltà non avranno nessun tipo di aiuto per la DAD”.

“Lo spazio dato alle opposizioni è stato solo tecnico, ma non di approfondimento sui contenuti - ha spiegato Silvio Magliano (Moderati) - ci sono dei nodi cruciali non affrontati: le fragilità, il sostegno alle persone che decidono di mettere al mondo figli, gli investimenti in settori strategici come l’aerospazio, un vero approfondimento sulla qualità delle scuole anche paritarie”.

La Commissione ha indicato come relatori di maggioranza Federico Perugini (Lega), Biletta, Paolo Bongioanni (Fdi), e di minoranza Marello, Sean Sacco (M5s) Grimaldi, Magliano.