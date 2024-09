La signora non risponde e scatta l'allarme: vigili del fuoco entrano in un alloggio di corso Re Umberto dalla finestra

Attimi di paura questo pomeriggio in corso Re Umberto, poco distante dall'ospedale Mauriziano. Un automezzo dei vigili del fuoco si è infatti accostato a un'abitazione, sfruttando la presenza del controviale in direzione periferia, per verificare lo stato di salute di una signora che abita nello stabile.



A dare l'allarme, infatti, era stata la collaboratrice domestica che non riusciva a ottenere risposta dalla signora. I pompieri, dunque, sono arrivati sul posto e sono riusciti a forzare la finestra che dà sul corso, introducendosi in casa.



Dalle prime ricostruzioni e dalle testimonianze dei vicini, è stata scongiurata l'ipotesi peggiore, ma la signora non ha voluto essere soccorsa o ricoverata.