Appendino:"Spero che Draghi riapra le scuole subito dopo Pasqua"

“Io penso che le scuole debbano essere riaperte, come auspico faccia il Presidente Draghi subito dopo Pasqua”. Così la sindaca Chiara Appendino, che questa mattina è intervenuta a Studio 24 di Rai News, sulla possibilità di fare tornare i bambini in classe anche in zona rossa.

“A Torino -ha aggiunto - abbiamo riaperto le scuole per lo 0-6. Il Dpcm prevede che per i Bes (Bisogni educativi speciali) sia garantita l’attività scolastica in presenza. Per non lasciare questi bimbi da soli in classe, abbiamo riaperto a gruppi di 6-7 bimbi, che stanno riprendendo possesso dello spazio scolastico. La chiusura ha un impatto sui bimbi e genitori: il mio auspicio è che possano ritornare in fretta a frequentare gli spazi scolastici”.

“La priorità sulle scuole deve essere definita e chiara: sullo 0-6 i contagi sono ridotti perché sono istituti spesso di quartiere e non ci sono spostamenti” ha concluso la prima cittadina.