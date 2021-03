A Torino mille cantieri nel 2021: tutti i lavori in un'unica mappa online

In corso Grosseto e via Potenza la posa dei binari

Saranno quasi mille i cantieri – tra rifacimento dell’asfalto e dei marciapiedi, posa di binari, sostituzione delle tubature dell’acquedotto e lavori sulla rete elettrica – che verranno attivati da qui all’autunno a 2021 a Torino. E per aiutare i cittadini a sapere in anticipo quando partiranno i lavori, che impatto temporale e di cambio viabilità avranno sulla propria zona, il Comune ha deciso di segnalarli tutti sulla pagina di google maps Cantieri in Città 2021 (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=it&mid=1nQICBsyFpEh-gusf2igtnywVH6iVgu76&ll=45.07010426803402%2C7.681904435000013&z=12).

Spostandosi con il mouse sui diversi quartieri del capoluogo appariranno quindi gli interventi programmati per quella zona dal Comune, ma anche GTT, Iren e Smat. Altra novità, come hanno spiegato questa mattina in Comune, è che a causa della pandemia i cantieri non saranno concentrati solo d’estate, ma saranno distribuiti nel corso di questi mesi. “Gli anni passati – hanno chiarito – si svolgevano principalmente tra luglio ed agosto: oggi, dato che il traffico è diminuito a causa del Covid, i lavori verranno suddivisi. In alcune zone poi, dove si concentrano bar e ristoranti, era controproducente farli nel periodo estivo”.

Dal punto di vista finanziario, come ha spiegato la sindaca Chiara Appendino:”Sono stati stanziati 12 milioni di euro: nel 2015 per la manutenzione ne erano stati messi a bilancio 5. L’obiettivo di questo portale è essere più vicini ai cittadini per ridurre i disagi legati agli interventi, così come ad essere trasparenti". "Inoltre -ha aggiunto la prima cittadina- forniamo un unico canale di accesso alle informazioni. Avevamo infatti iniziato a costruire la mamma sui cantieri in corso della Città: ora abbiamo aggiunto le partecipate e ampliato”.

Tra i cantieri più impattanti quello su corso Grosseto, all’incrocio con corso Potenza. Qui verranno fatti interventi per la posa dei binari: da qui al tardo autunno ogni quindici giorni verrà cambiato la viabilità della zona. Disagi anche per i residenti e per gli automobilisti che si troveranno a passare in via Piero della Francesca: anche qui verranno messe le traversine dei tram, quindi nella seconda metà del 2021 la strada verrà chiusa a tratti con deviazione dei mezzi pubblici.

“Un progetto – ha sottolineato l’assessore al Commercio Alberto Sacco – che va incontro ad una richiesta molto sentita dai negozianti e dai cittadini”.