Torino aderisce a "M'illumino di Meno": stasera spente le luci decorative di Mole e ponti storici

In occasione di “M’illumino di Meno”, l'iniziativa promossa da Caterpillar - Radio2 per rilanciare, nella Giornata per il risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, le buone pratiche quotidiane utili a ridurre i consumi di energia, questa sera la Città di Torino terrà spente le luci decorative della Mole Antonelliana e dei tre ponti storici - Vittorio Emanuele I, Umberto I e Isabella - quale segno simbolico della volontà di Torino di percorrere la strada del risparmio energetico.

"Anche quest'anno la Città di Torino aderisce con entusiasmo a M'Illumino di Meno - ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Alberto Unia - con la consapevolezza che, in linea con il tema scelto per l'edizione 2021, l'evoluzione ecologica in questo momento sia ancora più necessaria per farci uscire migliori dalla pandemia".