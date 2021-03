Scippa il cellulare a una donna in pieno centro: arrestato ladro quarantenne

Un cittadino algerino del 1980, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in centro città per furto con strappo e false dichiarazioni sull’identità personale.

Intorno alle 19.30, gli agenti della Squadra Volante odono le urla di una donna provenire da via Garibaldi. La signora era stata appena scippata del cellulare, mentre stava parlando al telefono con un’amica, da un uomo che si è poi dato alla fuga lungo via XX Settembre in direzione di corso Regina Margherita. Inseguito dalla polizia, il ladro ha gettato il cellulare in un cestino dei rifiuti, ma poco dopo è stato fermato dai poliziotti e arrestato per furto.