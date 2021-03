Violenza a Santa Rita: aggredisce e picchia la sua ex mentre si trova in auto. Arrestato 59enne

Lo hanno fermato nel cuore del quartiere Santa Rita, poco dopo aver picchiato una donna (risultata essere la sua ex) mentre si trovava in auto. Gli agenti di Polizia della squadra Volante hanno così arrestato un 59enne prima che la situazione degenerasse ulteriormente.



A chiedere aiuto, proprio la donna, che ha poi raccontato agli uomini delle forze dell'ordine di aver trascorso il pomeriggio con il suo ex compagno con il quale, pur avendo interrotto da tempo la relazione sentimentale, ha una frequentazione occasionale.



Ma quando improvvisamente l'uomo ha preso a litigare per strada con un'altra persona, lei ha cercato di fermarlo. Ma, una volta in macchina, la situazione è sfuggita nuovamente al controllo. L'ex compagno, infatti, ha cercato di aggredire la donna e dopo gli insulti si è passati alle mani, schiaffeggiandola e tirandola per i capelli.



La donna è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni passanti che riescono a tirarla fuori dall’auto, mentre l'uomo prima mette in moto e poi si allontana. Agli agenti, la vittima ha anche raccontato che certi comportamenti violenti non erano una novità, spesso dovuti all’abuso dell’alcol.