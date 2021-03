L'Associazione Marco Pannella di Torino promuove domenica una Conferenza per una Legge Elettorale Uninominale

Nel 1986 Marco Pannella chiese a tutti i parlamentari italiani di riformare la legge elettorale proponendo la Riforma elettorale Unioniminale all'inglese. Fu quindi lanciata la Lega per l'Uninominale alla quale aderirono centinaia di parlamentari di ogni colore politico e migliaia di cittadini. Uno dei primi firnatari della Lega per l'Uninominale fu il democristiano Mario Segni che si rese protagonista nel 1990, con il sostengo dei Radicali, di diverse richieste referendarie per una riforma in senso maggioritario della Legge Elettorale.

Il voto del giugno 1991 fu il primo che consentì agli italiani di esprimersi: il 95% votà per l'abrogazione della preferenza plurima. Sugli altri quesiti referendari proposti non fu possibile perchè non furono ammessi dalla Corte Costituzionale.