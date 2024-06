Invasione di topi davanti a Porta Susa e Porta Nuova: "La situazione sta migliorando"

Si registrano ancora problemi in Largo IV Marzo

Migliora la situazione delle aiuole davanti alla stazioni di Porta Susa e Porta Nuova, che fino a pochi mesi fa erano invase dai topi. Un problema che a febbraio 2024 aveva spinto l’amministrazione di Torino a lanciare un piano di derattizzazione straordinario. Da piazza XVIII Dicembre a corso Matteotti le strade erano infestate dagli animali: a segnalarlo sia residenti che i commercianti. Situazione di degrado analoga nei giardini Sambuy.

Piano straordinario di derattizzazione

Da qui la decisione del Comune di dare la “caccia” ai ratti. Il primo intervento risale al 20 febbraio, mentre l’ultimo al 16 aprile per un totale di otto. Azioni, come ha spiegato l’assessore all’Ambiente Chiara Foglietta rispondendo a due interpellanze presentate da Pierlucio Firrao (Torino Bellissima) e Pino Iannò (Torino Libero Pensiero), che hanno prodotto risultati. “La situazione – ha chiarito – sembra migliorata: dal termine non sono più pervenute segnalazioni. Rimangono comunque attive le derattizzazioni periodiche”.

Topi in Largo IV Marzo

Diversa la situazione di Largo IV Marzo, dove da mesi i residenti denunciano con foto la presenza di topi a spasso intorno ai bidoni della spazzatura. E’ particolare all’angolo tra via Conte Verde e via Tasso che il problema è più critico, dove i roditori accedono all’isola ecologica interrata attraverso dei buchi nel manto stradale.

Anche qui Palazzo Civico ha messo in campo delle contromisure. “La situazione – ha chiarito Foglietta – si sta normalizzando”. “Abbiamo chiesto – ha aggiunto – al Suolo Pubblico di sistemare il manto: sono stati fatti due interventi e le buche sono state riempite con bitume a freddo”. “Noi continuiamo a monitorare” ha concluso.

Critico il vicecapogruppo di Torino Bellissima Firrao, che ha effettuato un sopralluogo pochi minuti prima del Consiglio. Le aperture “non sono state tappate: se affrontiamo così i problemi Torino rimane una topaia” ha concluso.