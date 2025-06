Lutto nella politica torinese: è morto il consigliere di Circoscrizione del M5S Federico Varacalli

Lutto nel mondo politico e nella Circoscrizione 4: questa notte è mancato all'età di 50 anni il consigliere del M5S Federico Varacalli. L'esponente pentastellato pochi mesi fa aveva scoperto di avere un male incurabile, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Due mandati alla 4

Molto attivo nel campo del sociale, in Circoscrizione 4 era al secondo mandato con il Movimento: la prima elezione nel 2016, con l'allora sindaca Chiara Appendino. Informatico e tecnico di automazione, a ricordarlo sono tutte le forze politiche ed i comitati.

Il ricordo del M5S

"Era sempre disponibile - dice il consigliere regionale del M5S Alberto Unia - con tutti e molto aperto al dialogo: ci mancherà molto". Ad unirsi a lui il M5S Piemonte e Città di Torino: "Federico è stato un punto di riferimento appassionato e competente per il nostro territorio, sempre attento ai bisogni dei cittadini. La sua dedizione, il suo impegno civico e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi".

Ad esprimere cordoglio anche la vicepresidente del M5S Chiara Appendino: "Federico era un consigliere di Circoscrizione impegnato per il suo territorio, ma soprattutto era parte integrante della comunità del Movimento: a tanti mancherà la sua amicizia".

Circoscrizione 4 in lutto

"Federico - aggiunge il consigliere di Fratelli d'Italia alla 4 Luca Maggia - era una persona per bene. In questi momenti è opportuno ricordarci che purtroppo siamo soltanto di passaggio: è importante riuscire a trascorrere il tempo su questa terra nel miglior modo possibile. Con le lacrime agli occhi, ti abbraccio".

A ricordarlo anche Federica Fulco, del comitato TorinoinMovimento: "Ci siamo visti una delle ultime volte all' assemblea contro la costruzione dell'ospedale alla Pellerina. Non eravamo sempre d'accordo, ma c'era stima e rispetto nell'impegno per il quartiere". In segno di lutto la Circoscrizione 4 ha annullato tutti gli impegni e commissioni della settimana.



E il presidente della Circoscrizione, Alberto Re, aggiunge: "Federico è stato un consigliere leale e attento, assoluto protagonista della vita politica in Circoscrizione. In questi 3 anni di mandato ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di politiche territoriali con la presentazione di documenti sui temi a lui più cari: dalla violenza di genere ai progetti educativi per i più giovani, dal commercio di prossimità allo sport, arrivando alla necessità dí manutenzione di giardini e spazio pubblico. Federico era spesso presente in occasione di progetti e attività della Circoscrizione perché credeva pienamente nell’istituzione territoriale e nella possibilità concreta di cambiare le cose. Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati. Abbiamo sperato tutti, fino all'ultimo, in un finale diverso".



Vicinanza è stata espressa anche dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Da consigliere della Circoscrizione 4 Federico Varacalli ha lavorato con passione su temi importanti per la comunità. La sua scomparsa ci addolora profondamente, Torino perde un servitore del bene comune attento e autentico. Condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari".