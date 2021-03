Coronavirus, altri 2636 casi di pazienti positivi: dieci le persone ricoverate in più, 49 i decessi

I casi sono così ripartiti: 316 screening, 1.523 contatti di caso, 797 con indagine in corso; per ambito: 45 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 182 scolastico, 2.409 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi di 306.102 dall'inizio della pandemia, di cui 163.498 a Torino e provincia. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 360 (due in più rispetto a ieri), mentre i ricoveri in terapia non intensiva sono 3.767 (+8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.450.