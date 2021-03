Difesa delle tradizioni, Chieri chiede di istituire la Giornata dedicata al Piemontese

"Un grande risultato per Chieri - commenta il consigliere Furgiuele - per diversi motivi. Innanzitutto, perché permette alla nostra Città di essere annoverata tra i Comuni piemontesi promotori di questa iniziativa, offrendo lustro alla nostra comunità cittadina. Inoltre, la Giornata della lingua e letteratura piemontese potrebbe, se ben attuata, rappresentare un rilancio non solo dal punto di vista culturale, sociale, identitario ma anche dal punto di vista turistico e commerciale in quanto Chieri, con il suo enorme bagaglio storico e culturale, diventerebbe ancor di più una meta di visitatori e un polo attrattivo. Per tutte queste ragioni, sono soddisfatto dell’unanimità del voto e ringrazio la maggioranza e le minoranze in Consiglio comunale per aver supportato questo documento".