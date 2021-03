Aggirano un posto di blocco e nella fuga speronano 4 pattuglie: la notte folle di tre minorenni finisce con una denuncia [VIDEO]

Una bravata che poteva finire molto peggio, ma che costerà più di qualche guaio a tre minorenni di Settimo Torinese. Uno dei tre, infatti, di soli 17 anni, la scorsa notte ha preso di nascosto l'auto della madre per fare un giro insieme ad alcuni amici in piena notte.

Ma nel loro giro hanno trovato un posto di blocco dei carabinieri, che ha intimato loro l'alt (visto anche l'orario di coprifuoco). La situazione è presto degenerata e, forse per paura, i tre hanno "bruciato" il posto di blocco dandosi alla fuga. Sulle loro tracce, però, si mettono ben 4 pattuglie e nel corso dell'inseguimento a sirene spiegate le vetture vengono più volte speronate, pur di scappare.





il veicolo, una 500L, è stato bloccato all’altezza di via Milano. A bordo oltre al 17enne, c'erano un coetaneo e un ragazzo di 15 anni. I tre, trovati in possesso di alcuni dosi di hashish e di un coltello con lama da 10 centimetri, sono stati denunciati per il danneggiamento aggravato dei veicoli militari, per resistenza a pubblico ufficiale, per la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente e per il possesso ingiustificato dell’arma. Inoltre sono stati tutti multati per aver violato il coprifuoco notturno imposto dalle norme anti covid e il conducente anche per essersi messo alla guida senza avere la patente.