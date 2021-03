Nichelino, quasi 80mila euro per risistemare i parcheggi di via Diaz

Nichelino, quasi 80 mila euro per risistemare i parcheggi di via Diaz

I maligni sostengono che l'attivismo è figlio della campagna elettorale, di sicuro il Comune di Nichelino sta realizzando interventi e lavori attesi da tempo. Nei giorni scorsi l'Amministrazione ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria nell’area parcheggio tra via Diaz e via Damiano Chiesa.

La sistemazione degli stalli di sosta era già in programma, ora finalmente è stata individuata l'azienda che per un costo di circa 77 mila euro provvederà ad aprire il cantiere, che inizierà a breve. Intanto, questa settimana c'è stato il via alla realizzazione del murales lungo il muro della scuola Aldo Moro.

Fino al 20 aprile, una piattaforma è stata installata lungo i parcheggi attorno all’edificio, sul lato di via Amendola, così da obbligare le auto a sostare in un'altra zona. Una quindicina gli stalli di sosta che verranno momentaneamente cancellati dalla presenza della piattaforma.

Per garantire la sicurezza delle persone, nel parcheggio predisposto anche il limite dei 30 chilometri all’ora.