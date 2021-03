Striscioni, foto, cartelli e disegni per “salvare” il Maria Adelaide

Prosegue la 'battaglia' dell'assemblea 'Riapriamo il Maria Adelaide' per 'salvare' l'ex ospedale di Lungo Dora Firenze 87 a Torino. Dopo le ultime riunioni per discutere sul futuro della struttura e presentare il progetto che prevede la realizzazione un presidio sanitario territoriale, infatti, il gruppo che unisce diverse anime di Borgo Rossini ha realizzato nel pomeriggio di sabato un'incursione artistica per ribadire le proprie intenzioni.

Così, sugli striscioni appesi dagli attivisti sulla recinzione esterna, sono comparsi fiori, foto, cartelli, disegni e scritte: “Regione, Comune, CUS Torino e atenei piemontesi - hanno fatto sapere - si ostinano, in barba alle delibere approvate da Consiglio Comunale e Circoscrizione 7, a voler trasformare il Maria Adelaide in uno studentato privato convenzionato con il pubblico, come recentemente annunciato dall'assessore Iaria. L'assemblea non smetterà di lottare fino alla riapertura nei termini contenuti nella nostra proposta”.