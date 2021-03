L'export guarda verso Est: con Unioncamere Piemonte alla scoperta dei vicini "orientali" dell'Europa

In particolare, a trovare un riflettore acceso sono le piccole e medie imprese, che per motivi di dimensioni e di risorse avrebbero forse meno possibilità di esplorare territori così lontani. E se per il 30 marzo alle 10 è previsto un webinar di presentazione tramite Zoom, quel che appare già chiaro è l'obiettivo finale. " Stabilizzare e definire i rapporti con i Paesi vicini - si legge in una nota ufficiale -. Questo significa aiutare le pmi, spina dorsale dell'economia, a crescere; attirare investimenti in nuovi settori e aumentare le opportunità commerciali, sostenendo l'accesso a nuovi mercati ".

Sono stati selezionati 5 Consorzi, uno per ogni settore, costituiti da enti operativi in Paesi EU e EaP a supporto delle PMI del territorio e specializzati nei settori indicati. E Unioncamere Piemonte sarà il coordinatore del Consorzio TESC (consorzio Tessile): guiderà un partenariato internazionale costituito anche da Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Lituania), Chamber of Commerce and Industry of Yerevan (Armenia) e Chernihiv Regional Chamber of Commerce and Industry (Ucraina).